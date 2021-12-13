Седьмой выпуск «Псковского телеграма Online»

09:00, 13 декабря 2021, ПАИ

Начался прямой эфир седьмого выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о событиях предстоящей недели.

Гостями программы станут председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и глава администрации Пскова Борис Елкин.

Омикрон-штамм — хорошо или плохо? Можно ли будет вакцинироваться в праздничные дни и новогодние каникулы? Началась ли битва с сосульками? Какой будет новогодняя ярмарка в Пскове? Кто будет в городской администрации дежурным в Новый год? Придёт ли к городским властям Дед Мороз? Будет ли новогодний салют? Кроме того, ведущие программы вместе с гостями продолжают подводить итоги года.

Проект можно посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».

Предыдущий выпуск программы «Псковский телеграм Online» можно посмотреть здесь.