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Страна и мир

Житель Новой Зеландии в один день получил десять доз вакцины от коронавируса

Новозеландские власти начали расследование по факту получения жителем страны всего за один день десяти доз вакцины против COVID-19. Имя мужчины в интересах следствия не раскрывается. Делал он это не с целью укрепить собственное здоровье, а с целью заработать, пишет NewsMail со ссылкой на The Guardian.

Как установило следствие, мужчина за деньги посещал различные пункты вакцинации от имени других людей, которые таким образом хотели обойти ковидные ограничения и получить сертификаты вакцинации, не ставя прививок.

Надо отметить, что в Новой Зеландии действует упрощённая система вакцинации против ковида. Вакцину заказывают через официальный сайт, у врача или обращаются лично в один из центров приёма пациентов. Для прививки нужно лишь сообщить медработнику своё имя, дату рождения и физический адрес — никакой дополнительной идентификации не требуется. 

Новозеландские врачи посоветовали пройдохе с десятью дозами вакцины немедленно обратиться в медучреждение для наблюдения, но отметили, что, скорее всего, ничего хуже лихорадки и головных болей после передозировки не случится.

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