Пожарно-тактические учения прошли в общежитии ПсковГУ

15:33, 15 декабря 2021, ПАИ

Пожарно-тактическое учение провели 15 декабря в общежитии Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Учения проводились с целью отработка действий подразделений местных пожарно-спасательных гарнизонов по тушению пожара на объекте с массовым пребыванием людей, выяснения степени готовности руководства и работников объекта к действиям при возникновении пожара в здании и отработки взаимодействия со службами жизнеобеспечения.

Согласно вводной, пожар произошёл из-за короткого замыкания холодильника в одной из комнат общежития. Последовавшее за условынм возгоранием сильное задымление потребовало привлечения значительных сил и средств для спасения и эвакуации людей и ликвидации условного пожара.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







После появлении информации о произошедшем администрация общежития передала информацию о возгорании в 112 и приняла меры по эвакуации людей. На месте организовали работу оперативного штаба. Руководителем тушения условного пожара было принято решение об установке автолестницы для спасения и эвакуации людей, которые могли остаться в здании. Специалисты газодымозащитной службы в ходе разведки разыскали условно пострадавших послчего чего с использованием спасательного устройства, изолирующего органы дыхания и зрения от воздействия продуктов горения, вывели на улицу, передав прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи.

Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, условный пожар был ликвидирован. В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с администрацией и дежурным персоналом общежития по эвакуации и спасению находящихся в здании людей.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из зданий, привлечением пожарно-спасательной техники, всех служб жизнеобеспечения и использованием средств имитации пожара крайне необходимы в наше время. Подобные учения всегда являются проверкой слаженности работы всех служб спасения. Кроме того, в ходе их проведения совершенствуются навыки работы пожарных подразделений. Такие тренировки помогают персоналу объектов запомнить порядок правильных действий в случае пожара, готовят к спокойному и рассудительному поведению в чрезвычайных ситуациях.