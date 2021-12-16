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За упавшую на машины льдину псковской управляйке грозит штраф

УК «Седьмой район» грозит штраф за упавшую на припаркованные на улице Советской в Пскове машины глыбу льда. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник контрольного управления городской администрации Наталья Симонова.

По её словам, будет выписано уведомление на составление протокола по факту несвоевременной очистки кровли от ледяных масс. В связи с тем, что на данную управляющую компанию уже был ранее составлен протокол по факту нарушения по другому адресу, ей грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, уточнила Наталья Симонова, планируется подключить к данному вопросу прокуратуру города Пскова и областной комитет по региональному контролю и надзору. Они также могут выписать штрафы за недобросовестное исполнение управляющей компанией своих обязанностей.

Наталья Симонова напомнила, что 16 декабря у главы Пскова Елены Полонской состоялось координационное совещание, на котором обсуждались данные вопросы. По словам начальника контрольного управления, УК часто ставят вопрос, что именно значит «своевременная уборка» - термин прописан в правилах благоустройства города. «Вот, что это значит. Это наглядный пример, к чему приводит несвоевременность выполнения своих обязанностей. Хорошо, что никого не убило», - подчеркнула Наталья Симонова.

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