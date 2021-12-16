Где купить живую ёлку в Пскове

17:08, 16 декабря 2021, ПАИ

Ёлочные базары будут работать в Пскове с 18 по 31 декабря. В этом году на территории Пскова будет организовано 25 объектов торговли елками.

Также новогоднюю красавицу можно будет купить, оплатив квитанцию на получение разрешения на заготовку дерева и обратившись в лесничество. После этого можно будет самостоятельно выбрать дерево в лесу. Такая елка обойдется псковичам очень дешево, от 6 рублей 30 копеек.

При покупке ёлок в местах продажи нужно обращать внимание на внешний вид дерева – оно должно быть достаточно гибкое, хвоя маслянистая, зелёная, край сруба должен быть чистым, а вот затемнения и трещины говорят о том, что дерево плохого качества. Также на ёлки у продавцов должны быть документы.