Управляющая компания возместит псковичу затраты на ремонт авто после падения с крыши куска льда

18:14, 16 декабря 2021, ПАИ

Сегодня утром руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков обнаружил свою машину в плачевном состоянии. Рухнувшая с крыши глыба льда, оставила вмятины на корпусе его автомобиля Renault Logan и вдребезги разбила заднее стекло. Кроме автомобиля Константина Абабкова, сход льда с крыши зацепил ещё два соседних автомобиля. О том, что произошло дальше рассказало издание «АиФ Псков».

Мужчина вызвал участкового, который составил протокол. Далее руководитель ансамбля обратился к страховщикам, где ему порекомендовали собирать документы для суда, чтобы взыскать ущерб с управляющей компании.

Но директор управляющей компании не пожелал доводить дело до суда. При личной встрече он пообщал Константину Абабкову возместить нанесённый ущерб в полной мере, который в автомастерской оценили в 22 тысячи рублей.

Инцедент завершился соглашением сторон.