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Страна и мир

В Италии запустили вакцинацию детей от коронавируса

В Италии стартовала детская вакцинация от коронавируса. Фото Trend

В Италии началась вакцинация детей от коронавируса, об этом сообщает ИА REGNUM в своём Telegram-канале.

В Милане, Турине и ряде других городов Италии в четверг, 16 декабря, открылись специальные «детские» центры вакцинации от коронавируса.

Прививающихся граждан в возрасте от 5 до 11 лет и их сопровождающих встречают клоуны, задействованы и других «развлекательные» элементы.

Прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет во всей Италии начнут 23 декабря. Первые пять прививок детям были сделаны в римском госпитале «Спалландзани» 15 декабря. Вакцинация добровольна, требуется согласие родителей.

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