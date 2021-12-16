В Италии запустили вакцинацию детей от коронавируса

23:01, 16 декабря 2021, ПАИ

В Италии началась вакцинация детей от коронавируса, об этом сообщает ИА REGNUM в своём Telegram-канале.

В Милане, Турине и ряде других городов Италии в четверг, 16 декабря, открылись специальные «детские» центры вакцинации от коронавируса.

Прививающихся граждан в возрасте от 5 до 11 лет и их сопровождающих встречают клоуны, задействованы и других «развлекательные» элементы.

Прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет во всей Италии начнут 23 декабря. Первые пять прививок детям были сделаны в римском госпитале «Спалландзани» 15 декабря. Вакцинация добровольна, требуется согласие родителей.