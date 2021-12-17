Псковских кукольников увидела вся Россия

12:19, 17 декабря 2021, ПАИ

Сюжет корреспондента Псковского агентства информации Дмитрия Коновалова показали в программе «Отражение» на канале ОТР.

В псковской галерее Avec plaisir («С удовольствием») на улице Пушкина открылась выставка, посвященная Международному дню мишек Тедди. Свои изделия представили авторы из объединения «Псковский кукольный дом». Любимая во всем мире плюшевая фигурка известна больше 100 лет, в прикладном искусстве есть даже отдельное направление – «теддизм».

Псковские мастера показали технологию создания культовых игрушек. Подробнее об этом смотрите здесь.