Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских кукольников увидела вся Россия

Сюжет корреспондента Псковского агентства информации Дмитрия Коновалова показали в программе «Отражение» на канале ОТР.

В псковской галерее Avec plaisir («С удовольствием») на улице Пушкина открылась выставка, посвященная Международному дню мишек Тедди. Свои изделия представили авторы из объединения «Псковский кукольный дом». Любимая во всем мире плюшевая фигурка известна больше 100 лет, в прикладном искусстве есть даже отдельное направление – «теддизм».

Псковские мастера показали технологию создания культовых игрушек. Подробнее об этом смотрите здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

17 декабря 2021

Россия – общий дом: что готовят на Новый год удмурты
17 декабря 2021

Псковских кукольников увидела вся Россия
17 декабря 2021

Реаниматолог псковского COVID-центра прокомментировал законопроект о QR-кодах
17 декабря 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой законодательным инициативам Росреестра
17 декабря 2021

Работу Россельхознадзора в преддверии Нового года обсудили в медиацентре ПАИ
17 декабря 2021

Карантин по АЧС ввели в Пскове и Опочецком районе
17 декабря 2021

Более 694 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 декабря 2021

Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...