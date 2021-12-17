Псковский район стал лидером по индивидуальному жилищному строительству

12:40, 17 декабря 2021, ПАИ

Псковской район стал лидером в Псковской области по индивидуальному жилищному строительству. Об этом сообщила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 декабря.

В Псковском районе за 11 месяцев построен 631 дом, в Великолукском районе – 190 домов, в Пскове – 180 домов, в Печорском районе – 121 дом.

За 11 месяцев 2021 года количество зарегистрированных прав на жилые помещения на основании договоров купли-продажи составило 13 тысяч. За весь 2020 года таковых было 14 007.

При этом количество регистраций прав на жилые дома выросло на 30%, за 11 месяцев количество зарегистрированных прав составило 2092 (средняя площадь одного дома – 110 кв.м).