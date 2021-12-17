Псковские фермеры с марта 2022 года смогут построить дом на своих сельхозземлях

12:52, 17 декабря 2021, ПАИ

С 2022 года фермеры Псковской области смогут построить дома на собственных сельскохозяйственных землях. Об этом заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 17 декабря.

По словам Олеси Ребеко, согласно новом закону, индивидуальный жилой дом на земельных участках, выделяемых из земель сельскохозяйственного назначения, могут построить только фермеры.

При этом она отметила, что строить может только действующий фермер, то есть зарегистрированный. Олеся Ребеко напомнила, что фермеры ранее просили у государства разрешить строить дома на своих участках.

Она добавила, что строить можно только один жилой дом с количеством этажей не более трёх, общая площадь которого составляет не более 500 квадратных метров, а площадь застройки под которым составляет не более 0,25 % от площади земельного участка. Строить жилой дом разрешается в том числе и на сельскохозяйственных угодьях, то есть на пашне, пастбище и других аналогичных землях.