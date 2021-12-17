В Пскове состоялось ежегодное общее собрание членов регионального отделения Ассоциации юристов России

15:29, 17 декабря 2021, ПАИ

16 декабря в Пскове состоялось ежегодное общее собрание членов регионального отделения Ассоциации юристов России, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе встречи собравшиеся обсудили деятельность организации и планы на 2021-2022 годы, прослушали лекцию и отчет о финансовой деятельности ассоциации. Помимо этого, новым членам организации вручили удостоверения и обсудили ряд организационных вопросов: обновление базы данных, получение удостоверений и оплату членских взносов.

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На встрече состоялся мастер-класс, на котором слушателям рассказали про установленные законом требования при взыскании просроченной задолженности. Лекцию провел начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Андрей Глотиков. Он рассказал о нарушениях законодательства в области возврата кредитных долгов. Второй темой стало привлечение кредиторов к ответственности при незаконных действиях.

Руководитель аппарата РО АЮР Неля Лебедева рассказала о деятельности регионального отделения Ассоциации юристов за 2020-2021 год и представила план работы на 2021-2022 гг.

В следующем году члены организации планируют продолжить деятельность по приоритетным направлениям, расширить проект «Территория права», направленный на поддержку государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и повышение доступности бесплатных услуг правового характера для людей старшего поколения, проживающих в районах Псковской области. Средства на его реализацию предоставлены Фондом президентских грантов.

Также было озвучено решение увеличить количество мероприятий с участием начинающих юристов и тех, кто только планирует получить профессию. Помимо этого, будет проведено исследование удовлетворенности услугами организации. Также планируется создать в региональном отделении профильные комиссии, провести экспертные мероприятия для членов организации, организовать региональную премию «Юрист года», актуализировать реестр членов организации и провести информационную кампанию в СМИ о деятельности АЮР.



Фото: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России



Фото: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России



Фото: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России



Фото: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России



Фото: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России



Фото: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России



Фото: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России



Фото: Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России















Важной частью встречи стала церемония награждения. Награды вручили начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Вадим Сиверский и заместитель начальника управления Нина Жидок.

Благодарность министра юстиции РФ вручили Лидии Ефимовой за эффективное содействие в решении задач, возложенных на Минюст России, и в связи с празднованием Дня юриста.

Награды от Центрального аппарата АЮР вручили гендиректору ООО «Микрорайон 2+» Дмитрию Гусакову, начальнику отдела планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Псковской области Андрею Сукманову.

Награды от комитета юстиции Псковской области получили нотариус Лариса Царева, адвокат Анна Здановская, нотариус Наталья Анисимова, старший юрисконсульт правового направления Псковского ЛО МВД РФ на транспорте Артем Тулинцев.

Станислав Колпачков, Андрей Щербаков, Даниил Михайлов, Анна Михайлова и Наталия Круглова получили благодарности от регионального отделения АЮР.

Помимо этого, награду от председателя Псковского регионального отделения Ассоциации юристов Валентины Николаевой получила исполнительный директор аппарата Неля Лебедева. Также благодарность вручили Псковскому региональному отделению Ассоциации юристов.

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» осуществляет деятельность с 2010 года. Основные направления деятельности Ассоциации - правовое просвещение граждан; экспертная деятельность; проведение обучающих семинаров, тренингов для граждан и общественных организаций Псковской области; организация конференций, дискуссий, круглых столов; оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам; работа по повышению качества юридического образования.



На 2021 год на учете в Ассоциации состоит 151 член регионального отделения. Членами РО АЮР являются ведущие юристы Псковской области - адвокаты, нотариусы, госслужащие, частнопрактикующие юристы, представители профессорско-преподавательского состава. Работает Совет молодых юристов, основная цель работы которого – вовлечение будущих юристов в деятельность организации. На 2021 год реестр кандидатов в члены РО АЮ включает 23 кандидата (начиная с 3-го курса) из числа студентов направления подготовки «Юриспруденция» Института права, экономики и управления юридического факультета ПсковГУ и курсантов Псковского филиала Академии РФ.