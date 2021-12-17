Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всё, что нужно знать о «гаражной амнистии»

Руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала, как будет работать «гаражная амнистия».

Олеся Ребеко напомнила, что в России закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 2026 года. «Гаражная амнистия» должна урегулировать рынок частных гаражей, деятельность кооперативов и позволит гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи, а также землю под ними, уточнила спикер.

«Пока похвастаться цифрами в рамках «гаражной амнистии» мы [Псковская область. – ПАИ] не можем по той причине, что помимо федерального законодательства необходимо было подготовить ещё региональную базу. На сегодняшний день региональная база готова, все необходимы нормативные акты приняты. И мы ожидаем, что с нового года мы покажем хорошие цифры», – сказала Олеся Ребеко.

Спикер подчеркнула, что вопрос регистрации гаражей в Псковской области стоит действительно очень остро.

По её словам, большое число гаражно-строительных кооперативов было возведено ещё в советское время, до введения современного градостроительного регулирования, поэтому их правовой статус в действующем законодательстве отсутствует.

«То есть у гражданина не было необходимого пакета документов для того, чтобы прийти и зарегистрировать своё право. И выход был у них один – судебный порядок, – заметила Олеся Ребеко. – Получалось так, что вроде бы гараж у гражданина в собственности, но юридически у него это право не оформлено. Он мог лишь только пользоваться им [гаражом], но не мог, например продать или передать по наследству гараж».

В Псковской области к реализации этого федерального закона полноценно приступят с 1 января 2022 года, заключила Олеся Ребеко.

Напомним, что закон о «гаражной амнистии» позволит гражданам до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. «Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения. Речь идёт как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Не подпадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане – владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ; их наследники; граждане, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

17 декабря 2021

Видео ПАИ о памятнике Александру Невскому в Самолве заняло второе место в конкурсе «Диво России»
17 декабря 2021

Всё, что нужно знать о «гаражной амнистии»
17 декабря 2021

80-летний юбилей празднует председатель Псковского реготделения Союза краеведов России Тамара Вересова
17 декабря 2021

Установку новогодней ёлки в Великих Луках перенесли из-за погоды
17 декабря 2021

Более 27 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
17 декабря 2021

Депутатский приём и врачебную консультацию провёл Игорь Дитрих в Макушинском ФАПе
17 декабря 2021

Россия – общий дом: что готовят на Новый год удмурты
17 декабря 2021

Псковских кукольников увидела вся Россия

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...