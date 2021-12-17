О комплексных кадастровых работах рассказали псковичам

15:22, 17 декабря 2021, ПАИ

Директор псковской кадастровой палаты Марина Бочарникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала о комплексных кадастровых работах.

«Комплексные кадастровые работы у нас проводятся за счёт внебюджетных и за счёт бюджетных средств. У нас на сегодняшний день проведение комплексных кадастровых работ могут самостоятельно инициировать участники садовых, гаражных кооперативов, собственники недвижимости коттеджных поселков», – отметила Марина Бочарникова.

По её словам, комплексные кадастровые работы – очень эффективный инструмент. В ходе комплексных кадастровых работ уточняются границы земельных участков, местоположение зданий, исправляются массовые реестровые ошибки. Исполнители комплексных кадастровых работ определяются муниципальными властями на конкурсной основе. Муниципалитеты выполняют функции заказчика работ, контролируют их проведение и приёмку, уточнила она.

Марина Бочарникова заметила, что в 2019 году в Псковской области комплексные кадастровые работы были проведены в трёх СНТ Псковского района – «Великорецкое», «Вишенка» и «Черёха». В 2020 году в Псковской области не было комплексных кадастровых работ, а в 2021 году комплексные кадастровые работы проходят в деревне Загорицы Псковского района и СНТ «Пристань-6» в Псковском районе. «Мы получили данные, сейчас они находятся в обработке», – уточнила она.

Напомним, что если обычные кадастровые работы, которые выполняет кадастровый инженер, для гражданина, бизнеса стоят, например, за участок в 10 соток 10-15 тысяч рублей, то стоимость комплексных кадастровых работ в 10-15 раз дешевле. Такие работы также позволяют уточнить границы участков. Как правило, в результате комплексных кадастровых работ на 20 % увеличивается площадь, которая формируется в реестре, а это плюс 20 % к налогооблагаемой базе регионов.