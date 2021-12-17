Курчатовский класс появился в лицее № 4 Пскова
В Псковской области продолжается развитие естественно-научного направления в школьном образовании. По инициативе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и при поддержке администрации Псковской области и администрации Пскова в лицее № 4 областной столицы открылся Курчатовский класс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Занятия начались на базе 5 «А» класса. Для организации занятий специалисты лицея разработали образовательную программу. Администрация города выделила средства на ремонт помещений и материальное оснащение — более 600 тысяч рублей. Со стороны администрации области ранее была обеспечена поставка оборудования для организации цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование», которое будет активно использоваться в образовательном процессе.
Лабораторное оборудование будет предоставлено Курчатовским институтом к началу следующего учебного года, когда в классе оформится заинтересованность в определенном направлении исследований.
В Курчатовском классе большое внимание будет уделяться интеграции различных естественно-научных областей знания, основанной на представлении о единстве природы и общем для всех естественных наук методе познания, а также проектно-исследовательской деятельности.
Внеурочная деятельность будет реализована через взаимодействие с Псковским государственным университетом, а также через обучение в «Кванториуме» Пскова, встречи со специалистами Курчатовского института, индивидуальную работу по подготовке к исследовательской и проектной деятельности.
Первым проектом под эгидой партнерства с Курчатовским институтом в данном направлении стал Кикоинский класс. Он был открыт на базе школы № 1 имени Леона Поземского. В один из учебных дней школьников посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
С работой Кикоинского класса также познакомился во время рабочего визита министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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