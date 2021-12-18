ОЭЗ «Моглино» заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности

13:14, 18 декабря 2021, ПАИ

Пятое место заняла особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«В V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности наша экономическая зона заняла пятое место – это отличный результат», – отметил глава региона.

По итогам года «Моглино» поднялось в рейтинге на одну позицию, эта особая экономическая зона входит в группу «Высокая инвестиционная привлекательность ОЭЗ (выше 95 %)».

Первое место в рейтинге заняла ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), второе – «Липецк» (Липецкая область), третье – «Ульяновск» (Ульяновская область).

Отметим, что рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России является частью «Бизнес-навигатора по ОЭЗ России». Его пятый год подряд разрабатывает Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития России.

Особая экономическая зона «Моглино» расположена в восьми километрах от Пскова. «Моглино» в настоящее время располагает двумя площадками по обе стороны от трассы, идущей через ОЭЗ. Одна из них занимает 215 гектаров, вторая – 82,5. Вторую площадку планируют расширить до 205 гектаров. На этих площадках четыре предприятия уже работают на полную мощность, а ещё три находятся в стадии строительства и будут вводиться в эксплуатацию в следующем году.