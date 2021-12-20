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Сформирован новый состав ТИК Островского района

Сформирован новый состав территориальной избирательной комиссии Островского района созыва 2021-2026 годов. Это сделано на основе предложений восьми политических партий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной ТИК.

В состав комиссии вошли главный библиотекарь Островской центральной районной библиотеки Ольга Алексеева (предложена партией «Новые люди»), самозанятая Эльвира Васильева (предложена партией РОДП «Яблоко»), работник ЦК «Юбилейный» Александр Дубровский (предложен политической партией «Родина»), председатель ТИК созыва 2016-2021 годов Валентина Егорова (предложена для назначения Собранием депутатов Островского района), замдиректора по административно-хозяйственной деятельности Дома детского творчества Галина Кренева (предложена партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), военный пенсионер Валерий Лысухо (предложен политической партией ЛДПР), директор ЦК «Юбилейный» Надежда Никифорова (предложена партией «Единая Россия»), пенсионерка Раиса Сирош (предложена «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»), пенсионерка Надежда Челнокова (предложена политической партией КПРФ).

На первом заседании тайным голосованием была избрана заместитель председателя ТИК, ею стала Надежда Челнокова. Также единогласно секретарем ТИК избрана Надежда Никифорова. Постановлением Избирательной комиссии Псковской области председателем ТИК Островского района назначена Валентина Егорова.

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