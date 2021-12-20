Публикуем видео с места ДТП на улице Советской, где сбили девушку
Девушку госпитализировали после ДТП, которое произошло у дома №13 на улице Советской в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил водитель автомобиля ВАЗ-2114.
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