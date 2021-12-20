Публикуем видео с места ДТП на улице Советской, где сбили девушку

13:29, 20 декабря 2021, ПАИ

Девушку госпитализировали после ДТП, которое произошло у дома №13 на улице Советской в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил водитель автомобиля ВАЗ-2114.