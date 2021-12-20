Интенсив для активистов, родителей и педагогов Российского движения школьников пройдет в Пскове

14:19, 20 декабря 2021, ПАИ

С 21 по 24 декабря в Пскове состоится Первый областной детско-родительский интенсив «Вместе с РДШ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками интенсива станут активные представители регионального отделения Российского движения школьников, их родители и педагоги. Интенсив проводится с целью развития soft и hard skills навыков у членов РДШ, их родителей и педагогов.

Участники интенсива получат знания в области социального проектирования, командообразования, узнают об основных трендах движения, а также смогут обменяться успешными практиками среди сверстников и педагогов. Спикерами интенсива станут ведущие специалисты Российского движения школьников, федеральные и региональные эксперты.

К участию в мероприятии допускаются участники, соответствующие требованиям, предусмотренным актуальной версией Указа губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Организаторами интенсива являются региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», администрация Псковской области.