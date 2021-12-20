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Обеспечение формой учащихся кадетских классов Пскова рассмотрит администрация региона

Администрация Псковской области рассмотрит вопрос обеспечения форменной одеждой учащихся кадетских классов муниципального образования «Город Псков». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания рабочей группы по согласованию с администрацией Пскова внесенных поправок в проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По словам руководителя Управления образования администрации Пскова Анны Кузыченко, финансирование на обеспечение формой и оплату работы педагогического персонала, у которых есть наставники из 76-й дивизии, выделается из областного бюджета. Таких классов сейчас в Пскове пять.

«Учитывая, что финансирование нестабильно, не проходит инфляцию, с каждым годом сталкиваемся с проблемой — при каждом новом наборе нет возможности закупить новую форму для кадетского класса. Лицей «Развитие» сдает имеющуюся форму в химчистку или заказывает новую. Ситуация в этом году накалилась, двое родителей заняли принципиальную позицию: дети должны быть одеты в новую форму каждый год. Есть областное финансирование порядка 500 тысяч рублей. 574 тысяч заложено в этом году, мы их потратили в счет долга прошлого года. Нам нужен еще 1 млн 100 тысяч рублей, чтобы закончить этот год. А чтобы начать новый учебный год - порядка 3 млн рублей», - рассказала Анна Кузыченко.

Начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт отметила, что в полномочия ведомства не входит выделение средств на эти цели, это областной уровень. Глава администрации Пскова Борис Елкин проработает этот вопрос дополнительно.

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