Обеспечение формой учащихся кадетских классов Пскова рассмотрит администрация региона

17:54, 20 декабря 2021, ПАИ

Администрация Псковской области рассмотрит вопрос обеспечения форменной одеждой учащихся кадетских классов муниципального образования «Город Псков». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания рабочей группы по согласованию с администрацией Пскова внесенных поправок в проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По словам руководителя Управления образования администрации Пскова Анны Кузыченко, финансирование на обеспечение формой и оплату работы педагогического персонала, у которых есть наставники из 76-й дивизии, выделается из областного бюджета. Таких классов сейчас в Пскове пять.

«Учитывая, что финансирование нестабильно, не проходит инфляцию, с каждым годом сталкиваемся с проблемой — при каждом новом наборе нет возможности закупить новую форму для кадетского класса. Лицей «Развитие» сдает имеющуюся форму в химчистку или заказывает новую. Ситуация в этом году накалилась, двое родителей заняли принципиальную позицию: дети должны быть одеты в новую форму каждый год. Есть областное финансирование порядка 500 тысяч рублей. 574 тысяч заложено в этом году, мы их потратили в счет долга прошлого года. Нам нужен еще 1 млн 100 тысяч рублей, чтобы закончить этот год. А чтобы начать новый учебный год - порядка 3 млн рублей», - рассказала Анна Кузыченко.

Начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт отметила, что в полномочия ведомства не входит выделение средств на эти цели, это областной уровень. Глава администрации Пскова Борис Елкин проработает этот вопрос дополнительно.