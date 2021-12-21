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Страна и мир

Мальчик спас сестру от собаки и встретился с Человеком-пауком

Человек-паук исполнил мечту мальчишки. Фото: Instagram

Актёр Том Холланд пригласил семилетнего Бриджера Уокера из американского города Шайенн, фаната Marvel, провести один день на съёмочной площадке фильма о Спайдермене. Об этом сегодня сообщает «Лента добра» в Telegram.

В прошлом году маленького Бриджера едва не растерзала собака, от которой он защищал свою четырёхлетнюю сестру. Бриджер Уокер смело ринулся на защиту сестрёнки и пострадал от укусов разъярённого пса. На его голову врачи наложили около 90 швов. 

И вот мечта мальчишки осуществилась.  На днях в сети появилось видео, как Том в костюме Человека-паука выполняет данное Бриджеру обещание и знакомит его с внутренним миром киновселенной Marvel. На площадке своего бойфренда поддержала Зендея, исполнившая в новой части франшизы роль Эм-Джей.

Бриджер Уокер защитил сестричку от зубов пса. Фото robertwalker307

«Когда мы только прибыли на съёмочную площадку, я немного опасался, что, как только «занавес будет опущен», волшебство фильма будет утеряно. Но всё было наоборот! Том, Зендея и вся съёмочная группа заставили наших детей почувствовать себя звёздами. Выражение лиц детей было бесценным, когда мы увидели Тома в костюме, стоящим на фонарном столбе. Я никогда не забуду милость и доброту, которую Том и Зендея проявили к нашим детям. По многим причинам новый «Человек-паук» может считаться одним из лучших в истории кинематографа, но я лично думаю, главная тому причина в том, что актёры и съёмочная группа — хорошие и добрые люди. Люди, которые услышали о травме маленького мальчика и захотели помочь», — написал отец Бриджера Уолкера в Instagram

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