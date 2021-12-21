В 2022 году на «Госуслугах» планируют ввести принудительную двухфакторную авторизацию

08:57, 22 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году Минцифры планирует ввести принудительную двухфакторную идентификацию на «Госуслугах». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей Минцифры, это делается для дополнительной защиты данных граждан: им надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS. В 90% аккаунтов на «Госуслугах» установлена только однофакторная идентификация.

«Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести «по умолчанию», поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», - пояснили в пресс-службе ведомства.