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Страна и мир

В 2022 году на «Госуслугах» планируют ввести принудительную двухфакторную авторизацию

В 2022 году Минцифры планирует ввести принудительную двухфакторную идентификацию на «Госуслугах». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

По словам представителей Минцифры, это делается для дополнительной защиты данных граждан: им надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS. В 90% аккаунтов на «Госуслугах» установлена только однофакторная идентификация.

«Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести «по умолчанию», поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», - пояснили в пресс-службе ведомства.

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