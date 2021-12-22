Публикуем фотографии с места гибели жителя Санкт-Петербурга на Чудском озере

13:47, 22 декабря 2021, ПАИ

Сегодня около 10 часов утра недалеко от деревни Доможирка Гдовского района трое рыбаков провалились по лед.

По словам очевидцев происшествия, двое мужчин выбрались из воды при помощи местных жителей, третьего мужчину вытащили спасатели. Однако он слишком долго находился под водой, спасти его не удалось.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники СУ СК, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В Пскове с 3 декабря запрещён выход и выезд на лёд водоёмов. Введение запрета связано с установившейся минусовой температурой и образованием неустойчивой корки льда. На весь период ледостава запрещается не только выход, но и выезд на лед транспортных средств.