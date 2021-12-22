Три человека провалились под лед на Чудском озере. Один погиб

12:46, 22 декабря 2021, ПАИ

Три человека провалились под лёд на Чудском озере, один из них погиб, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Трагедия произошла 22 декабря около 10 часов утра недалеко от деревни Доможирка Гдовского района.

По предварительным данным, двух рыбаков спасло местное население, от медицинской помощи они отказались.

Еще одного мужчину извлекли из воды специалисты поисково-спасательного отряда Гдова. 66-летний мужчина находился в воде длительное время. Его в критическом состоянии передали сотрудникам скорой медицинской помощи, однако спасти его не удалось.