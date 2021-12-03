С 3 декабря запрещен выход на лед водоемов в Пскове
С 3 декабря запрещен выход на лед водоемов в Пскове. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Пскова Борис Елкин, сообщили Псковскому агентству информации в городскрй пресс-службе.
Запрет обоснован установившейся минусовой температурой и образованием неустойчивой корки льда. На весь период ледостава запрещается не только выход, но и выезд на лед транспортных средств.
Согласно распоряжению организовано патрулирование береговой линии водоемов города народными дружинами с целью предупреждения выхода людей на лед.
В подведомственных учреждениях будут проведены профилактические мероприятия среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на неокрепший лед водоемов.
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