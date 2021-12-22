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Опубликована афиша Псковского драмтеатра на январь

В новогодние каникулы, с 28 декабря по 9 января, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина возьмет всего один выходной день – первого числа. В остальные праздничные дни театр предоставит своим зрителям широкий выбор, играя по несколько спектаклей в день (иногда это число будет доходить до пяти спектаклей в день) – как для взрослых, так и для детей. После небольшого перерыва (с 10 по 18 января) театр снова откроет свои двери для зрителей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра, в новогоднем репертуаре театра преимущественно комедии и зрительские хиты, проверенные временем. У публики будет возможность оценить новинки Псковского театра драмы – спектакли Сергея Потапова «Зойкина квартира» по Булгакову, спектакль Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова, комедия «Пленные духи» в постановке Айрата Абушахманова по пьесе братьев Пресняковых. Не обойдется без классики – спектаклей Юрия Печенежского «Пиковая дама» и Алессандры Джунитини «Метель» по Пушкину, комедий «Очень громкая премьера» режиссёра Талгата Баталова по мотивам французской пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера, «Соседи» Александра Кладько по пьесе драматургов-одесситов Георгия Голубенко, Леонида Сущенко и Валерия Хаита.

Малышей с 28 декабря по 9 января перед каждым спектаклем будет приветствовать и поздравлять Дед Мороз: в афише родители найдут спектакли как для совсем крох (детей от двух лет), так и для ребят младшего школьного возраста.

В праздничное 31 декабря в театре дадут сразу четыре спектакля: сказку для семейного просмотра «Слон и птичка» (10:00, 12:00), комедии «Сережа очень тупой» (15:00) и «Пленные духи» (18:00).

«Мы искренне рады, что в этом году работа нашего театра не прерывается на новогодних каникулах, ведь театр, как и сам Новый год, несомненно, ассоциируется у всех нас с праздником и чудом», – отметили в пресс-службе.

19 января театр вернётся к работе вместе с рок-историей «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд. В репертуар января вошёл и другой, ожидаемый публикой спектакль, – «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь, недавно побывавший на гастролях в Ташкенте, а также бестселлеры псковской сцены: «Свидетельские показания» режиссера Семена Серзина (по пьесе Дмитрия Данилова), гоголевский «Ревизор» Петра Шерешевского (спектакль-лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана»).

Напомним, что практически все спектакли Псковского театра драмы участвуют в программе «Пушкинская карта», оплатить билеты которой можно как в театральной кассе, так и онлайн. Несмотря на то, что средства по «Пушкинской карте» будут доступны до 31 декабря, купить билеты по ней можно и на январские спектакли.

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра. Касса располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30), в том числе в новогодние праздники.

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