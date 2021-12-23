Президент России: Наша экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира
«Наша экономика, столкнувшись с коронавирусной инфекцией и ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира», – заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Владимир Путин отметил, что спад экономики составил 3 % и Россия восстановилась быстрее, чем другие страны.
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