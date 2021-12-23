Сотрудники ГИМС напоминают псковичам о правилах безопасности на воде зимой

12:58, 23 декабря 2021, ПАИ

Профилактический рейд по безопасности на водных объектах в зимний период прошел 23 декабря вблизи акватории реки Великой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, целью данных мероприятий является предупреждение происшествий и гибели людей на водных объектах в зимний период.

Инспекторы напомнили гражданам о том, что может произойти во время нахождения на водоеме зимой, раздали памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях и разъяснили правила оказания первой помощи.

Также псковичам напоминают, что согласно распоряжению КЧС администрации Псковского района от 03.12.2021 № 20 в целях обеспечения безопасности граждан введён запрет выхода населения и выезда транспортных средств на лёд рек и озёр, расположенных в границах Псковского района.