Депутаты назначили мирового судью участка № 39 города Великие Луки

13:15, 23 декабря 2021, ПАИ

Александра Лобанова назначена на должность мирового судьи судебного участка № 39 в границах административно-территориального образования «город Великие Луки». Такое решение в ходе тайного голосования приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 23 декабря.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев рассказал, что Александра Лобанова 1987 года рождения окончила Российскую академию правосудия в 2014 году. Стаж работы по юридической специальности — более 7 лет. Работала с 2014 по 2018 год секретарем судебного заседания в Великолукском городском суде, после — помощником судьи. Квалификационный экзамен на должность судьи сдала на отлично.

Решением депутатов Александра Лобанова назначена на трёхлетний срок полномочий.