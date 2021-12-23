На псковской границе проконтролировали вывоз льва
На российско-латвийском участке границы в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали вывоз льва в Бельгию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Отправителем животного был указан один из благотворительных фондов Москвы. В ходе проведения ветеринарного контроля государственный инспектор ведомства убедился, что животное здорово, соблюдены все ветеринарные требования страны-импортёра.
После завершения всех необходимых процедур лев проследовал в адрес получателя.
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