На псковской границе проконтролировали вывоз льва

15:53, 23 декабря 2021, ПАИ

На российско-латвийском участке границы в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали вывоз льва в Бельгию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Отправителем животного был указан один из благотворительных фондов Москвы. В ходе проведения ветеринарного контроля государственный инспектор ведомства убедился, что животное здорово, соблюдены все ветеринарные требования страны-импортёра.

После завершения всех необходимых процедур лев проследовал в адрес получателя.