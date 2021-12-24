Более 259 тысяч псковичей сделали прививку от COVID-19
259 431 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 261 829 жителей региона (626 — за сутки). Всего использовано 81,9 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 70 365 человек, 63 406 пациентов выздоровел, 1214 человека умерло.
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