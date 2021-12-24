Псковские ёлки прославились на всю страну

11:53, 24 декабря 2021, ПАИ

Сюжет корреспондента Псковского агентства информации Дмитрия Коновалова про ёлки показали в программе «Отражение» на канале ОТР.

Корреспондент ПАИ узнал, как выращивают новогодние деревья на единственной под Псковом ёлочной плантации. Подробнее об этом в сюжете.

Ведущий программы Пётр Кузнецов, комментируя видеорепортаж, заявил, что теперь будет покупать ёлки только из Пскова. Напомним, на канале ОТР ранее показали сюжет ПАИ про псковских кукольников.