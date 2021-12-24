Более 163 млн рублей получили органы соцзащиты в Псковской области на выплату пособий в январе

15:12, 24 декабря 2021, ПАИ

163,1 млн рублей направлены в органы соцзащиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки за январь 2022 года, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Денежную поддержку получат труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, сельские специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные семьи, дети из малообеспеченных семей, опекаемые семьи.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Зачисление на счета граждан производится в течение трех рабочих дней. Почта начнет производить выплату с 5 января 2022 года.