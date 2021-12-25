Более трети россиян признались, что не любят корпоративы

22:01, 25 декабря 2021, ПАИ

По данным аналитики сервиса Superjob, проведенной в период 10-23 декабря 2021 года среди 1 600 респондентов из всех регионов России, более трети россиян не любят корпоративы.

Отмечается, что 39% россиян не любят новогодние корпоративные мероприятия. Только 13% опрошенных готовы к любому формату мероприятия, главное для них – собраться вместе. При этом 12% лучшим вариантом назвали вечер в кафе или ресторане. Отметить Новый год с коллегами, участвуя в тимбилдинге или квесте, хотели бы 6% опрошенных, за городом на природе - 5%. За фуршет в офисе выступили 4% респондентов, а за вечеринку и танцы в клубе - 3%.

Активно отдохнуть или заняться спортом с коллегами не против 2% россиян. По 1% респондентов лучшим форматом корпоратива назвали культурное мероприятие, выезд в другой город или за рубеж. Еще 1% выбрали онлайн-корпоратив, в этом году дистанционное празднование организуют 2% работодателей. Нестандартные варианты проведения корпоратива, среди которых посещение спа, безалкогольные и стилизованные вечеринки и выезд на охоту, предложили 6% респондентов.