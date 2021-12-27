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Экономика

Григорий Стороненков: Большая часть проблем в Пскове будет решена уже в 2022 году

Бюджет на 2022 год предвосхитил все ожидания, и большая часть проблем будет решена уже в 2022 году. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире проекта ПАИ-live, назвав принятый на 2022 год бюджет Пскова небывалым. 

Во-первых, по его словам, предусмотрено финансирование на строительство двух школ – на улице Юбилейной и на улице Киселёва. Во-вторых, сумма финансирования по дорожному фонду составит 1,5 млрд рублей. Соответственно, уточнил депутат, есть целый список объектов, которые будут отремонтированы. Это и ремонт Яна Фабрициуса, и мост через реку Милевку, и проектирование велосипедных дорожек, вторая очередь реконструкции улицы Леона Поземского, строительство Троицкого моста.

Кроме того, предусмотрено финансирование строительства станции умягчения воды. В 2022 году заложены деньги на покупку квартир для детей-сирот (88 млн рублей), будет куплена 41 квартира. «Бюджет у нас трёхлетний, так что уже на 2023 год заложено на эти цели 38 млн рублей, на 2024 – столько же», - отметил Григорий Стороненков.

Также запланирована разработка проектно-сметной документации на благоустройство набережной от Красноармейской до Ольгинского моста. Много внимания уделено в бюджете и восстановлению тротуаров, и строительству новых пешеходных дорожек. 

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