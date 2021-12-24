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Экономика

Принят бюджет Пскова на 2022 год

Депутаты Псковской городской Думы приняли бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 61-й сессии гордумы, 18 депутатов поддержали бюджет, двое – проголосовали против.

С докладом о параметрах бюджета выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Она отметила, что ко второму чтению доходы бюджета выросли на 23 %. По сравнению с бюджетом прошлого года доходы выросли на 14%, расходы – на 13 %.

«По результатам работы рабочей группы подготовлен поадресный список ремонта дорог по округам, – заметила Тамара Винт. – Бюджет города сбалансирован и сохраняет устойчивость».

Так, на 2022 год объём доходов бюджета Пскова сформирован в сумме 8 млрд 326 млн 104,1 тысячи рублей (+1,5 млрд рублей ко второму чтению), объём расходов – 8 млрд 342 млн 582,1 тысячи рублей (+1,5 млрд рублей). Дефицит бюджета Пскова не изменится, он сформирован в сумме 106 млн 478 тысяч рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года сформирован в сумме 700 млн рублей.

На 2023 год доходы бюджета Пскова сформированы в сумме 5 млрд 624 млн 753,1 тысячи рублей, расходы 5 млрд 585 млн 731,8 тысячи рублей. Превышение доходов над расходами прогнозируется в сумме 39 млн 21,3 тысячи рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года – 625 млн рублей.

Доходы бюджета на 2024 год сформированы в сумме 5 млрд 688 млн 498,6 тысячи рублей, расходы – 5 млрд 622 млн 434,8 тысячи рублей, превышение доходов над расходами – 66 млн 63,8 тысячи рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года прогнозируется в сумме 490 млн рублей.

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