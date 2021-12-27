ПАИ-live c депутатом Псковской гордумы Григорием Стороненковым

16:20, 27 декабря 2021, ПАИ

Председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы, депутат гордумы Григорий Стороненков стал гостем эфира ПАИ-live в понедельник, 27 декабря.

О принятом на 2022 год бюджете Пскова и главных проектах, которые будут реализованы в городе в следующем году, Григорий Стороненков рассказал руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину.