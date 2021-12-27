Благоустройство парка Юрия Гагарина планируют завершить в 2022 году

17:37, 27 декабря 2021, ПАИ

Благоустройство парка имени Юрия Гагарина В Пскове планируют завершить в 2022 году. Об этом заявил председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы, депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире проекта ПАИ-live.

Также он отметил, что будет заключён контракт на строительство тротуаров вдоль улицы Ижорского Батальона – почти от улицы Чудской до Снятной горы. «Мы также заложили межквартальные проезды, которые не ремонтировались уже достаточно длительное время. Да, мы делаем дороги, дворовые территории, но еще же есть межквартальные проезды», – пояснил депутат.

Помимо этого, в планах асфальтирование территории детского садика № 28, которое уже ждали очень давно. «Там у нас озеро, мы уже сделали ливневку, и в этом году уже начали там асфальтирование, а в 2022 году закончим, и озеро «Надежды» исчезнет», – пояснил депутат.

Также в 2022 году будет построен стадион около школы № 3, строительство которого, по словам Григория Стороненкова, добивались пять лет. «Он был очень нужен, мы убеждали, что негде спортом заниматься, и наконец-то он в 2022 году будет построен. Вот такие хорошие, позитивные изменения», – рассказал спикер и поблагодарил за содействие в решении проблемы губернатора региона Михаила Ведерникова.