Госдеп США подтвердил проведение переговоров о безопасности с Россией 10 января

23:26, 28 декабря 2021, ПАИ

Переговоры между Россией и США о предложениях в части безопасности пройдут 10 января и будут посвящены озабоченности обеих сторон, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Об этом сообщил Telegram-канал «Караульный». По словам Прайса, США рассчитывают на потенциал этих переговоров в вопросе деэскалации на Украине, но считают ряд требований РФ неприемлемыми.

Ранее об этой дате говорили заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и Белый дом.