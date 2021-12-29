Строительство детских садов и школ назвала Елена Полонская главным достижением Пскова в 2021 году

13:10, 29 декабря 2021, ПАИ

Строительство детских садов и школ назвала глава города Елена Полонская главным достижением Пскова в 2021 году. Об этом она заявила в эфире проекта ПАИ-live.

«Очень важно, что мы определили новые места для строительства школ на территории города. Мы видим, что сдан долгожданный стадион «Машиностроитель», видим появление новых общественных пространств», – рассказала глава города.

Также она отметила, что началось строительство новой библиотеки имени Василёва, которая может стать хорошим молодёжным пространством для студентов. «Мы будем выходить с такой инициативой, чтобы в библиотеку вдохнули новую, современную, молодую жизнь, видение, восприятие, чтобы она по-новому заиграла и стала интересным, хорошим студенческим пространством», – сообщила она.

Кроме того Елена Полонская подчеркнула важность начала работ в направлении капитального ремонта Троицкого моста, строительство новых туристических объектов и развитие волонтёрского движения.