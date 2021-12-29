Об итогах уходящего года, бюджете и планах на 2022 год – в интервью с главой Пскова

12:50, 29 декабря 2021, ПАИ

Об итогах уходящего года, о главном финансовом документе города – бюджете на 2022 год, о взаимодействии между Псковской городской Думой и администрацией города и планах на 2022 год глава Пскова Елена Полонская рассказала в эфире проекта ПАИ-live руководителю медиацентра ПАИ Надежде Назаренко.

– Добрый день! Я Надежда Назаренко, сегодня у нас ПАИ-live с главой города Пскова Еленой Полонской. Елена Александровна, добрый день!

– Добрый день, уважаемая Надежда.

– Елена Александровна, заканчивается год, и, как всегда, традиционно в конце года нам бы хотелось поговорить о главном финансовом документе города — бюджете на 2022 год. Он был принят депутатами 24 декабря. Чем главный финансовый документ будущего года отличается от предыдущих лет и каким основным направлениям уделяется внимание?

– Бюджет Пскова направлен на обеспечение комфортного проживания псковичей и особенно семей с детьми, а также на комфортное пребывание туристов в нашем городе. Это означает, что будут строиться новые детские сады, школы, появятся новые элементы инфраструктуры. На сессии Псковской городской Думы поймала себя на мысли, что с 90-х годов Псков не получал такого большого финансирования и никогда на территории города каждый год не строилось по два детских сада, по две школы и социальные объекты не сдавались так быстро. Параллельно с большими стройками также производится капитальный ремонт коммуникаций: ремонтируются теплосети, модернизируются котельные, которые переводятся на газовое оборудование, Горводоканал проводит большую работу по замене своих коммуникаций. Меняется большое количество сетей, от которых зависит комфортное проживание псковичей. Кроме того, создаётся туристический кластер, большие пешеходные зоны, которые уже второй год строятся при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Этому уделяется пристальное внимание: ремонтируются существующие пешеходные зоны так называемых старого Запсковья, старого Завеличья, создаются и новые пешеходные пространства, новые скверы. Отмечу, что до 2027 года у нас на территории города появится 14 новых скверов: пять новых скверов уже есть новых и ещё плюс 14 дополнительных.

Также важно, что мы продолжаем ремонт дворовых территорий, тех пространств, от которых зависит комфорт проживающих в городе людей. Мы можем сколько угодно говорить о том, что мы создаём новые скверы и парки, но если псковичи, выходя из дома, будут наступать в одну и ту же лужу или на территорию двора не сможет проехать пожарная машина, скорая, такси, то псковичи не будут позитивно относиться к внешним изменениям, которые ежегодно происходят в нашем городе. Думаю, мало кого интересует на Завеличье, что есть прекрасный сквер на Запсковье. А вот если псковичи вышли в прекрасный отремонтированный двор, они знают, где припарковать своё транспортное средство, где можно погулять вместе с детьми, то, безусловно, у них будет настроение в дальнейшем посетить новые пространства на территории города, съездить на экскурсию на противоположный конец города и провести там прекрасные выходные в кругу семьи.

– В этом году вами была использована такая практика, как прямой сбор предложений от псковичей, которые учитывались при планировании бюджета. Мне хотелось бы узнать, почему было решено так собирать предложения? Знаю о том, что их много поступило именно через социальные сети.

– Во-первых, на федеральном уровне в прошлом году Андрей Анатольевич Турчак сказал о том, что органы местного самоуправления должны уделить особенное, пристальное внимание формированию так называемого народного бюджета. Безусловно, мы поддержали данное предложение. В прошлом году были внесены изменения и принято положение о формировании народного, инициативного бюджета, и хочу отметить, что я получаю огромное, искреннее удовольствием от общения с нашими псковчиами — взгляд и угол зрения расширяются.

Был случай, когда в один день поступило более 400 предложений в мои социальные сети. Большая часть предложений уже нашла отражение в бюджете на 2022 и на 2023–2024 годы. Как пример могу привести улицу Новгородскую. В этом году мы в СМИ говорили о том, что было отремонтировано и восстановлено уличное освещение и что в следующем году будут продолжены работы на улице Новгородской, где появится пешеходная зона, по которой дети смогут добираться до своего образовательного учреждения, до школы № 17. Это была инициатива псковички, которая пришла на приём, пригласила нас на выезд в микрорайон Любятово. Она рассказала, что это именно та улица, по которой все дети ходят в Академию ФСИН и в среднюю общеобразовательную школу № 17: там темно, некомфортно и небезопасно для детей. Мы уделили этому внимание.

На что лично я обратила внимание при обращении жителей нашего города в этот раз: буквально два года назад лидировал в обращениях вопрос о ремонте дворовых территорий и качестве работы управляющих компаний. На сегодняшний момент лидирует вопрос об установке детских игровых комплексов на дворовых территориях, создании новых общественных пространств, где будут установлены в том числе и детские игровые, и спортивные комплексы.

Ремонт дворовых территорий ушёл на второе место. Это говорит о том, что власти города уделяют пристальное внимание ремонту дворовых территорий, которые ремонтируются сегодня с учётом инициативы жителей многоквартирных домов по программе формирования комфортной городской среды, когда только жители многоквартирного дома подают заявку на участие в данной программе.

В этом году выделены беспрецедентные суммы на ремонт дворовых территорий: это порядка 170 млн рублей. Тут есть помощь и федерального бюджета, и муниципального бюджета, а также помощь Андрея Анатольевича Турчака и губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. В общей сложности в этом году отремонтировано более 25 дворовых территории. В прошлым годом эта сумма была только 40 млн рублей.

Далее у нас лидировал вопрос о качестве отопления многоквартирных домов. Отмечу, что тепловые сети подают одинаковую температуру во все многоквартирные дома. Технически нет возможности в один дом дать температуру ниже, в другой — выше. И если где-то есть недостаток тепла, это говорит о некачественной работе управляющей компании и некачественной подготовке к отопительному сезону. Данные точечные обращения мы взяли в проработку, и в следующем году на эти многоквартирные дома и эти управляющие компании мы обратим пристальное внимание.

Большое внимание жители города уделяют благоустройству. Тут я заметила позитивное отношение псковичей, которые благодарят власти за подсветку, за световое украшение города. Финский парк стал нашей изюминкой, новой точкой притяжения благодаря губернатору, который уделяет большое внимание городу.

Псковичи уделили большое внимание медицинской помощи. В ручном режиме совместно с руководителями лечебных учреждений отвечаем на запросы горожан. И комитет здравоохранения, и руководители лечебных учреждений уделяют пристальное внимание обращениям граждан и обращениям, связанным со здоровьем, жизнью людей. Они сразу берутся на контроль, и людям оказывается помощь. Люди буквально через час-два благодарят врачей за обратную связь и помощь.

– Что касается бюджета, предложений поступило много, но много ли конструктивных?

– К псковичам нужно прислушиваться, они к устранению проблемы или ситуации подходят с конструктивными предложениями. Например, жители улицы Яна Фабрициуса выдвинули интересное предложение. В следующем году будет проходить реконструкция этой улицы второй очереди до вокзальной площади, и жители предложили обустроить общественное пространство к улице Яна Фабрициуса. Я говорю о неблагоустроенном, разбитом сквере, который находится у колледжа ПсковГУ, и второе пространство находится перед лечебным центром «Лимпопо» на Стахановской, где дети с ограниченными возможностями получают услуги лечения и реабилитации. Наши жители предложили создать новое детское игровое пространство, которое позволит отдыхать там как детям с ограниченными возможностями, так и здоровым деткам.

Администрация города направила данное предложение, которое лично прорабатывает Борис Андреевич Елкин для того, чтобы при реконструкции Яна Фабрициуса действительно уделить внимание этому общественному пространству — пространству для детей и молодёжи.

Таким образом, мы сможем не только улучшить качество передвижения автомобилистов по улице Яна Фабрициуса, но и восприятие пешеходов и туристов изменится благодаря красивому, благоустроенному пространству.

– Елена Александровна, есть ли взаимопонимание между Псковской городской Думой и администрацией города и нашли ли вы общий язык с новой командой?

– Конструктивное взаимоотношение между Псковской городской Думой и администрацией города должно быть ради города, его развития и ради самих псковичей. Никому из жителей города не интересно участвовать и слушать о том, что где-то не достигнуто взаимопонимание. Люди воспринимают здесь и сейчас. Либо город развивается, принимаются своевременные и оперативные решения, либо он находится в стагнации. Ряд депутатов обращал внимание в этом уходящем году на то, что мы часто созывали внеочередные сессии Псковской городской Думы, хотели связать это с тем, что отсутствуют определённые организационные работы либо внутри администрации, либо внутри непосредственно городской Думы.

Мы получаем огромные субсидии, дотации от региональной и федеральной власти. Если нам выделили дополнительные деньги на строительство нового детского сада, школы, то у нас нет никакого морального права затянуть рассмотрение этого вопроса о внесении изменений как в проект планировки земельного участка, так и в проект бюджета. Это очень важно, так как от этого зависит скорость строительства, сдачи социальных объектов. Поэтому нам приходится созывать внеочередные сессии, которые направлены на скорую реализацию важных муниципальных программ, национальных проектов на территории нашего города.

На сегодняшний день достигнуты максимально конструктивные взаимоотношения с администрацией, и с Борисом Андреевичем [Елкиным. — ПАИ] мы целый день на связи и поздно вечером созваниваемся и обсуждаем какие-то обращения граждан, важные и срочные вопросы. Нельзя сегодня разделять представительный орган власти от исполнительного органа власти. Это неправильно.

Мы как представительный орган доносим до исполнительного органа власти пожелания жителей нашего города, их восприятие и отношение к проблемам, которые присутствуют на территории муниципалитета. От того, насколько чутко и внимательно слышат органы исполнительной власти пожелания псковичей, которые мы транслируем как депутаты Псковской городской Думы, зависит восприятие органов власти в целом, так как псковичи не разделяют, кто депутат, кто глава администрации, кто руководитель какого-то комитета. В целом мы — власть. Мы обязаны работать для города и для людей.

– Как внутри городской Думы происходит взаимодействие? Как, по-вашему, был принят бюджет депутатами, пришли ли наши парламентарии к взаимопониманию?

– Во-первых, каждый депутат Псковской городской Думы по исполнению, по бюджетному процессу уже в августе месяце в адрес финансового управления администрации Пскова направил свои предложения об избирательном округе, какие он хотел бы видеть работы в своём избирательном округе. Как правило, это наказы избирателей.

Далее мы сформировали рабочую группу, в которую вошли представители администрации города, депутатский корпус. У нас было три таких заседания, на которых рассматривали и социальные вопросы, в основном ремонт образовательных, дошкольных учреждений, ремонт и финансирование учреждений культуры и спорта, расположенных на территории города, а также рассматривали приложение № 16, в котором формируется адресный перечень наказов избирателей. Туда вошли и предложения депутатов, и предложения из моих социальных сетей, а также предложения, которые были выдвинуты псковичами на открытых, публичных слушаниях, которые мы проводили перед принятием бюджета.

В целом я хочу сказать, что никто в этот раз не заметил, насколько быстро на сессии мы приняли решение о бюджете во втором чтении. Никаких дополнительных, лишних вопросов не было, даже оппозиция не устроила демарш, но, конечно, воздержалась и проголосовала против партия КПРФ, которая традиционно у нас голосует против бюджета. Для меня это очень непонятно, как можно проголосовать против бюджета, в котором заложены работы в избирательном округе, в котором находится данный депутат.

Это значит проголосовать против наказов избирателей, это значит голосовать против строительства новых детских садов и школ. Можно много говорить о том, что хотелось бы увеличения суммы бюджета, но мы говорим о том, что на момент принятия бюджета он всегда меньше, чем под конец года. В течение года Псков получает дополнительные субсидии от региональной власти, которые имеют целевой характер и направляются, в частности, на строительство крупных инфраструктурных проектов — теплосетей, садов, школ, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. 8 млрд рублей бюджета на 2022 год выглядит неплохо. Это беспрецедентная сумма, так как ранее это было порядка 5-6 млдр рублей.

Конечно, мало говорить и делать публичные замечания о том, что бюджет недостаточно увеличился, недостаточное количество средств. Я всегда задаю вопрос: что вы сделали для того, чтобы увеличить бюджет города? Как нужно его увеличить? Пока я вижу работу администрации, пока я вижу работу нашего губернатора, которая огромная и спорить с этим не приходится, только поддерживать.

Мы голосуем за развитие города, за строительство детских садов, и не просто за их строительство, а за ликвидацию очередей в дошкольные учреждения и вторых смен в образовательных учреждениях: это то, от чего мечтают уйти все родители нашего города.

– На последнюю сессию городской Думы пришёл Дед Мороз, и это вызвало огромный общественный резонанс. Я знаю, что депутаты очень позитивно восприняли приход главного символа нового года, но некоторые, как всегда, выразили небольшое недовольство. Что вы по этому поводу думаете? Это же был такой приятный предновогодний сюрприз для депутатов.

– На конференции президента Владимира Владимировича Путина он лично заступился за Деда Мороза и стал его адвокатом. Если я не ошибаюсь, вы, Надежда, присутствовали на этой пресс-конференции, поэтому вы всё это слышали.

Мы решили тоже поддержать нашего президента и нашего псковского Деда Мороза, который уехал на конкурс Дедов Морозов России. Ничего негативного в этом не вижу, все депутаты — простые, обычные люди, такие же псковичи, как и все. Им не чужды те же самые эмоции, которые испытывают обычные люди.

В канун Нового года каждому хочется верить в чудеса, и я хотела бы тут пожелать каждому псковичу, чтобы в новогоднюю ночь мы все стали немного детьми, помечтали о самых простых вещах. Уверена, что все мечты сбываются, особенно те, которые мы загадываем именно в эту ночь.

– Подводя итоги уходящего года, Елена Александровна, расскажите о главных достижениях Пскова в этом году.

– Главное достижение — это то, о чём мы с вами говорим в этом эфире: строительство садов и школ. Очень важно, что мы определили новые места для строительства школ на территории города. Мы видим, что сдан долгожданный стадион «Машиностроитель», мы видим появление новых общественных пространств. На территории города началось строительство новой библиотеки имени Василёва. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы это была не просто библиотека, а некое молодёжное пространство для студентов Псковского государственного университета. Мы будем выходить с такой инициативой, чтобы в библиотеку вдохнули новую, современную, молодую жизнь, видение, восприятие, чтобы она по-новому заиграла и стала интересным, хорошим студенческим пространством. Также мы приступаем к долгожданному капитальному ремонту Троицкого моста, что очень важно.

– Принято решение в этом году, и задача переходит на следующий год...

– Да, переходит, конечно же, уже на следующий год. Очень важно, что на территории города продолжают строиться новые туристические объекты — новые гостиницы. Бывшая шпагатная фабрика всё-таки будет новой гостиницей. Несмотря на закрытые границы, мы смогли продвигать наш город на внутреннем туризме, и это также важно, так как это дополнительные средства, которые поступают в бюджет города.

Кроме того, важно в уходящем году развитие волонтёрского движения, к которому все подключились: студенты, пенсионеры, обыкновенные сотрудники различных предприятий города, депутатский корпус. Все смогли сплотиться в сложный для нас всех период, и каждый смог найти себя и быть полезным для себя и жителей города. Кто-то доставлял лекарственные препараты, кто-то — продукты, кто-то помогал с доставкой самих псковичей в лечебные учреждения, кто-то воду возил.

Даже тогда, когда горводоканал отключил надолго воду, нашлись те самые волонтёры, которые доставляли воду на верхние этажи пожилым людям. Это очень важно, когда само общество поддерживает, когда жители города объединяются. Уверена, общими усилиями мы сможем наш город сделать краше.

Посмотрите, сколько стало организаций выходить на субботники в весенний и осенний периоды. С 90-х годов, когда всё это затихло, когда материальные и моральные, семейные и социальные ценности трансформировались, поменялись, очень мало коллективов стало выходить на субботники. Фактически те зелёные насаждения, которые были на территории города и растут сейчас, были посажены нашими родителями ещё в 80–70-е года, когда активно работали предприятия, выходили на майские субботники-маёвки и озеленяли город.

Сейчас мы всё это возрождаем, активно возрождаем посадку деревьев и озеленение. Есть большой негатив, связанный с тем, что массово спиливаются деревья при реконструкции и строительстве уличной дорожной сети. Безусловно, есть такие нюансы, когда требуется расширение дорожного полотна, чтобы сделать комфортную пешеходную зону, приходится спиливать деревья.

Но мы говорим о том, что деревья были посажены в 50–60-е годы, за ними никто не ухаживал, к сожалению. За любым деревом и растением необходим уход, формирование кроны, санитарная обрезка. Многие спиленные деревья уже нельзя было спасти. В этом году у нас было посажено более тысячи деревьев, что очень важно, идёт восстановление. Сегодня число восстановленных деревьев превышает количество спиленных. Это тоже важная тенденция, которая отмечается на территории города.

Всё-таки мы останемся зелёным, красивым, уютным городом. А то, что появится 14 новых скверов и парков, — это уже говорит о том, что там появятся новые насаждения, деревья, цветы. Псковичи очень переживали в этом году, когда пропали рядом с остановочными комплексом корзинки, которые были установлены в 2019 году одной из подрядных организаций, занимающихся благоустройством города. В 2022 году мы планируем восстановить такие корзины и порадовать псковичей большим количеством цветов.

В целом год был сложным в плане ограничений. Я человек общительный, я привыкла общаться с населением, проводить большое количество дворовых встреч, большое количество общественных мероприятий с большим количеством участников. Я помню, когда мы все обсуждали проект строительства улицы Кузбасской, выходило по 100-150 человек на дворовую территорию для обсуждения.

Мне безумно этого не хватает, а социальные сети не могут в полной мере компенсировать того прямого взаимодействия, которое ты получаешь, выходя на дворовые территории. Я искренне надеюсь, что 2022 год станет переломным и пандемия отступит, а мы сможем больше проводить массовых, публичных мероприятий на территории города и вовлекать как можно больше населения в процесс работы органов местного самоуправления.

– Несмотря на то что стало меньше личных встреч с горожанами, вы по-прежнему активно общаетесь с псковичами. Многие перешли в соцсети, чтобы связаться с вами, с депутатами.

– Да, всё верно. В социальные сети ушло довольно большое количество людей и даже пожилые граждане. Те, кто раньше не были пользователями социальных сетей, завели свои странички, пишут, осваивают. Повторюсь, что прямое, живое общение никто не отменял. Максимально стараемся не нарушать требований санитарного врача и организовываем встречи, которые носят ограничительный характер: 30-40 человек, не более. Очень ждём 2022 год и прямого общения с нашими жителями. Мы с активом моего округа отмечали наступающий Новый год с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, с ограничением участников, но мы получили такой взаимный заряд бодрости и веры в 2022 год! Без поддержки жителей очень тяжело работать.

– Это, наверно, самый приятный момент в вашей работе — получать такой поток благодарностей от избирателей.

– Без конструктивных замечаний и предложений невозможно работать. Недавно с Борисом Андреевичем выезжали на улицу Розы Люксембург, где жители были уверены, что мы уже на 100 % запланировали мост, что он будет для транспорта и пешеходов. Конечно, окончательного решения по данному вопросу ещё нет и нет никаких постановлений.

Мы вышли к людям для того, чтобы обсудить очень важный этап строительства временного или постоянного моста, который необходим городу. Нам было очень важно услышать мнение жителей, которые живут на этой улице. Это было сделано не для того, чтобы их убедить или переубедить в необходимости этого моста, а для того, чтобы услышать мнение людей.

Предложений поступила масса, около 200 предложений было в социальных сетях, и мы с Борисом Андреевичем соберёмся и обсудим все предложения и решим, по какому пути пойдём: будет ли это строительство временного или постоянного моста.

Лидером общественного мнения является строительство моста через площадь Комсомольскую в створ кафе «Шведская горка». Этого мнения придерживаются все жители нашего города. Там есть определённые трудности, и мы понимаем, что придётся частично залезть на территорию радиозавода, что нельзя сделать быстро. Также необходимо расселить часть жилых домов, которые расположены в створе «Шведской горки». Там есть два аварийных дома, которые и так требуют расселения. Поэтому сначала необходимо расселить эти многоквартирные жилые дома, а затем уже переходить к строительству капитального моста.

Мы всё-таки говорим о том, что на три года закроется движение по главной транспортной артерии — по Ольгинскому мосту, который связывает две части города, которые также являются и туристическими частями. Неразрывно между собой связаны и Троицкий собор, и Ольгинская часовня, и Мирожский монастырь, куда захотят попасть туристы. Поэтому при строительстве временного или пешеходного моста должны учитываться интересы туристов, которые будут приезжать в город.

Если они приедут и сочтут город некомфортным, мы будем терять туристический поток, соответственно, будем терять дополнительные поступления в бюджет не только города, но и региона. Поэтому сегодня важно учесть все интересы и сделать город максимально комфортным и привлекательным.

– Какие основные задачи ещё стоят перед городскими властями в сфере развития нашего города?

– Первая задача — строительство новых микрорайонов, развитие Запсковья, строительство новой инфраструктуры, новых садов и школ, продолжение строительства спортивных объектов на территории образовательных учреждений. Сегодня у нас в год строится по два-три новых стадиона в образовательных учреждениях. В этом году это школа № 20, 24, 25. Далее по плану школа № 4, 8 и 26 — те школы и объекты, которые тоже должны обзавестись новыми спортивными объектами.

Развитие дальнего Завеличья и его инфраструктура. Мы сейчас говорим о том, что необходимо продолжить строительство улицы Кузбасской, Западной и создание там нового бульвара. Также расширение улицы Байкова для того, чтобы запустить новый общественный транспорт, чтобы жители отдалённых микрорайонов и Псковского района, которые проживают на улицах Владимирской, Никольской, Крестки, Балтийской, смогли более качественно, безопасно и удобно добираться до мест своей работы, до образовательных учреждений.

Строительство новой школы на улице Киселёва, о которой многие спрашивают. Школа будет строиться рядом со стадионом «Электрон», там, где расположены бывшие старые теннисные корты. Данная школа поможет разгрузить вторую смену в четвёртой образовательной школе и новый жилой микрорайон, который застраивается вдоль перспективной новой улицы Кузбасской за перинатальным центром, маленькие псковичи уже смогут пойти в новое образовательное учреждение и получать там знания.

Кроме того, это реализация крупных инфраструктурных проектов. Это продолжение работы муниципального предприятия «Городводоканал» по замене сетей и ремонту очистных сооружений, и задача № 1 — это водоподготовительная станция. Эта задача поставлена губернатором Псковской области. Я уверена, что у нас всё получится.

– Елена Александровна, говоря о вас лично, с какими эмоциями вы подходите к завершению этого года? Удовлетворены ли вы работой, проделанной в этом году, и в целом как оцениваете результат деятельности Псковской городской Думы?

– Работой удовлетворена. Все задачи, которые перед нами были поставлены региональными органами власти, жителями нашего города, администрацией Пскова, нам удалось реализовать, воплотить в жизнь.

В целом сегодня в городской Думе очень слаженный коллектив, и я удовлетворена тем, что коллектив Думы сегодня обеспечивает не просто деятельность депутатов, а деятельность сессий, комитетов, что очень важно для принятия важных и взвешенных решений, которые в целом влияют в дальнейшем на жизнедеятельность города. Мы смогли выйти на новый уровень, который я ставила перед коллективом, чтобы помогать жителям города.

Сегодня есть целое юридическое направление, которое вместе с жителями выходит в судебные инстанции для того, чтобы отстаивать интересы наших граждан, и ряд судебных заседаний мы выиграли в пользу семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, в части обеспечения жилыми помещениями. Это тоже наше достижение — работать в городской Думе для людей, а не ради себя. Вот с этими задачами мы тоже справляемся.

Кроме того, сто обращений в день, которые поступают в наш адрес либо через электронную почту Псковской городской Думы, либо в мои социальные сети, либо в письменном формате в тот момент, когда мы выезжаем вместе с депутатами в избирательные округа, мы тоже вместе научились обрабатывать. Я заставила коллектив уйти от бумажной работы, когда по одному обращению начинают писать письма во все инстанции. Я говорила, что пока вы пишете письмо, бабушка уже успеет выздороветь. Вы все — чиновники, у всех есть телефоны других чиновников. Просто взять трубку, позвонить в определённый комитет специалисту, который может помочь гражданину, — это наша прямая обязанность. Уйти от бумажной волокиты к решению проблем и задач, которые ставят перед нами псковичи.

Я тоже рада тому, что наш коллектив научился это делать, выполнять эту задачу быстро, качественно и оперативно.

– Это однозначно веяние времени. Таков у нас современный темп жизни, когда всё нужно решать прямо сейчас….

– Да. И ещё хочу добавить: банно-прачечный комбинат мы всё-таки спасли, в концессию не передали. Как раз таки в конце января мы будем обсуждать вопрос о выделении дополнительных целевых субсидий банно-прачечному комбинату, чтобы он мог работать, развиваться и жители могли там получать более качественные услуги, чтобы не было перебоев в отоплении, горячем водоснабжении.

У нас есть также социально важный объект — баня на Боровой. Она находится в частном секторе, там у людей нет горячего водоснабжения. Также социально важная баня на улице Советской, где услуги получают социально незащищённые слои города: лица без определённого места жительства, многодетные, малоимущие и ветераны. Поэтому нам важно сохранить все объекты.

Первый шаг на пути сохранения данных объектов мы уже сделали: в концессию данные бани не передали. На сегодня наша задача — выработать главные и верные шаги для того, чтобы сохранить бани в муниципальной собственности и дальше, чтобы псковичи не испытывали такого дискомфорта. В тот раз социальные сети пестрили сообщениями о том, что нет тепла из-за большой задолженности у банно-прачечного комбината и перед Псковскими тепловыми сетями, и перед горводоканалом, и перед налоговой службой. Поэтому наша задача — выработать дорожную карту решения тех проблем, которые накопились не за один год.

– Елена Александровна, скажите, пожалуйста, а что лично вам принёс этот год, чем вас порадовала семья?

– Ну, во-первых, в какой-то степени я благодарна пандемии за то, что мы смогли переехать. Мы переехали в те самые первые дни, когда запретили ходить в торговые комплексы, когда дети ушли на дистанционку, мы переехали на дачу и так остались там жить. Для меня это очень важно. Я вижу позитив в том, что семья смогла объединиться. Вместе на даче мы поселились с детьми, с родителями, смогли чаще проводить времени. Запретила родителям посещать торговые комплексы, чтобы они чаще находились с детьми дома, помогали в воспитании своих внуков.

Я рада, что все близкие, родные сегодня живы, находятся рядом со мной, радуют меня своими улыбками, хорошим настроением. Конечно, я не могу уделять им необходимого времени, но они меня понимают и поддерживают. Очень помогают в этом вопросе мой супруг, моя мама, и я думаю, что если бы не они, то мне бы не удалось сегодня столько времени уделять и работе, и общению с жителями города.

Всё-таки когда я нахожусь на работе до позднего времени, я достаточно спокойно себя чувствую, понимая, что мои дети в надёжных руках супруга и моих родителей. Поэтому главное, что уходящий год подарил ощущение близости родных, семейного круга, очага, и для меня это очень важно. Когда я прихожу домой, я вижу, что всё хорошо, что все дома. Как бы я дистанционку ни ругала, я в чём-то получала от неё удовольствие: перед уходом на работу были дополнительные минуты за чашкой чая, чтобы посидеть вместе с детьми, получить удовлетворение от жизни. Когда дети ходят в школу, то мы достаточно рано выезжаем, в 7 утра, поэтому нет возможности обсудить какие-то важные для детей вопросы. Во время пандемии эта возможность была.

– Ну а родные чем порадовали?

– Старший сын закончил школу, 11-й класс, поступил в ПсковГУ и является студентом первого курса. Младшие дети у меня обучаются в уникальной школе — школе духовых инструментов на отделении саксофона и флейты, радуют своими достижениями. Первый концерт у самой младшей дочери состоялся в этом году по флейте, мы преодолели страх сцены, ошибиться, вместе преодолели, пережили, и всё как у всех.

Муж подарил мне очередного котенка, семья увеличилась. Наш традиционный приют для брошенных животных на даче продолжает работать, увеличился ещё дополнительно на пять питомцев. Это тоже происходит традиционно: когда дачники уезжают с дач — бросают животных, и бедное животное пытается найти пристанище, где его обогреют, покормят. Этим пристанищем являемся мы. В прошлом году это было пять котов, в этом уже десять. Весной они снова уходят к своим хозяевам, которые возвращаются, а потом снова к нам.

В общем, обычная жизнь простого псковича со своими плюсами и минусами. Насыщенная, со своими переживаниями, болезнями. Дети болеют, так же, как и все, дочка переболела гриппом. Также переживаем за то, как нам подготовиться к Новому году, дети ждут, когда мама придёт домой и сможем с ними выехать в магазин, купить им подарки.

– Когда планируете выехать?

– Я пока не знаю. Сделаем это, я обязательно выберу время, благо у нас торговые центры работают до восьми до девяти, время выбрать можно. Те же самые обсуждения с мамой, что мы приготовим на новогодний стол. Тоже всё традиционно, без оливье наш стол не обходится, и дети не воспринимают новогодний стол без салата оливье. Обязательно будем собираться всей большой семьёй: это наша традиция. Вчера ёлку вечером нарядили: очень красивая, но два раза упала, потому что кот зацепил игрушку.

Собираемся за новогодним столом в двенадцать, перед тем, как пробьют куранты, раздаём ручки, бумажки, куранты бьют, а мы быстро пишем на бумажке свои желания на следующий год. Сжигаем её, бросаем в шампанское и быстро выпиваем. Это такая семейная традиция. Конечно, мы потом забываем, что писали, но свято верим в то, что в течение года эти мечты, желания сбылись, но если рядом родные, близкие, все живы и здоровы, улыбаются, то это значит, что главная мечта наступающего и уходящего года сбылась.

– До Нового года осталось совсем немного. Что пожелаете нашим горожанам?

– Здоровья псковичам, родным, близким. Хочу пожелать, чтобы в новогоднюю ночь мы все с вами стали хотя бы немного детьми, чтобы мы научились верить в чудеса, чтобы мы научились мечтать. Мечты сбываются. Я искренне хочу пожелать мира и добра каждой семье и каждому псковичу. Очень хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас обрёл семейный очаг, тот самый, к которому можно вернуться в тяжёлое время, к которому можно прийти с хорошими новостями, где тебя поддержат, поймут и примут таким, какой ты есть. Я хочу каждому пожелать счастья и ангела-хранителя, чтобы всё у наших псковичей было хорошо.