Зоозащитники призывают псковичей отказаться от фейерверков
Зоозащитники призывают псковичей запускать салюты в нежилой зоне либо вообще отказаться от фейерверков в связи с их опасностью для животных.
«Для вас – веселье, для них – страх, – пояснили в общественной организации «Зоозащита». – Пожалуйста, запускайте салюты в нежилой зоне, как можно дальше от домов, а лучше откажитесь от этой традиции. Домашние и лесные животные достойны жить без страха».
Соответствующие листовки жителям Пскова и области предлагают распечатать и развесить в своих районах. «Возможно, удастся достучаться до любителей грохота. Возможно, это убережёт испуганный кожаный нос», – добавили зоозащитники.
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