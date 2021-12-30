Зоозащитники призывают псковичей отказаться от фейерверков

09:14, 30 декабря 2021, ПАИ

Зоозащитники призывают псковичей запускать салюты в нежилой зоне либо вообще отказаться от фейерверков в связи с их опасностью для животных.

«Для вас – веселье, для них – страх, – пояснили в общественной организации «Зоозащита». – Пожалуйста, запускайте салюты в нежилой зоне, как можно дальше от домов, а лучше откажитесь от этой традиции. Домашние и лесные животные достойны жить без страха».

Соответствующие листовки жителям Пскова и области предлагают распечатать и развесить в своих районах. «Возможно, удастся достучаться до любителей грохота. Возможно, это убережёт испуганный кожаный нос», – добавили зоозащитники.

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