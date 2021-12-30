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Общество

Псков встал в предновогодних пробках

Предновогодний день в Пскове обернулся транспортным коллапсом. Сложная дорожная ситуация наблюдается у всех основных торговых центров Пскова, парковки которых уже под завязку наполнены машинами.

Сейчас больше всего времени автомобилисты могут потерять, попытавшись проехать по главным улицам города. Коллапс наблюдается на Рижском проспекте, улице Юбилейной и Коммунальной, стоит весь Октябрьский проспект, часть улицы Советской и улицы Труда. Хуже всего ситуация обстоит около Детской областной больницы и ТЦ «Империал».

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, в 2021 году правительство объявило 31 декабря выходным. Выходной перенесли с 3 января, который выпал на воскресенье. После проведенного специалистами сервиса SuperJob опроса стало ясно, что большинство россиян поддерживает решение сделать 31 декабря официальным нерабочим днем.

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