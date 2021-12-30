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Общество

Россияне хотят сделать 31 декабря выходным навсегда

Большинство россиян высказались за то, чтобы 31 декабря навсегда объявили официальным нерабочим днем, активнее всего идею поддерживают в Волгограде и Казани, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

На вопрос «В 2021 году правительство утвердило 31 декабря нерабочим днем. Вы бы хотели, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда?» положительно ответили 81% респондентов.

Согласно исследованию, женщины поддерживают идею о введении постоянного нерабочего дня больше, чем мужчины (84 и 79% соответственно), а россияне моложе 34 лет — больше своих сограждан старше 45 лет (85% против 79%).

Среди жителей мегаполисов, по данным специалистов, чаще других о всероссийском выходном 31 декабря мечтают в Волгограде и Казани (89 и 88% соответственно). В Красноярске и Екатеринбурге желающих меньше, но и здесь они составляют подавляющее большинство (73 и 74%). В Москве положительно отнеслись к инициативе 81% респондентов, в Санкт-Петербурге – 83%.

В 2022 году 31 декабря не объявлен праздничным днем, но попадает на субботу. Глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что ведомство рассмотрит возможность постоянного выходного 31 декабря без увеличения общего числа праздников. Похожее мнение высказывал и глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, отмечавший, что 31 декабря необходимо закрепить как выходной день в Трудовом кодексе.

 

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