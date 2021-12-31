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Канадец создал новогодний шар с настоящим снегом внутри

Снеговик сам покрывается настоящим снегом. Фото Telegram

У многих из вас был новогодний шар. Если такой потрясти, то в нём начинает падать снег. Только этот снег ненатуральный. Это плохо растворимые частицы, являющиеся взвесью в жидкости. Они медленно кружатся в замкнутом пространстве шара, создавая иллюзию снегопада. Инженер из Канады Шон Ходжинс разработал целую охлаждающую камеру, которую оборудовал блоком питания, вентилятором, радиаторами и кулером, а сверху прикрепил стеклянный шар с алюминиевым снеговиком. Об этом сообщает Telegram «Лента дня».

При подаче тока нижний блок начинает активно нагреваться, а верхняя часть, наоборот, охлаждаться. Из-за сильного перепада температур там образуется конденсат, который затем замерзает, покрывая очень быстро фигурку снеговика настоящими кристалликами снега.

Настоящий снег, настоящее новогоднее чудо!

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