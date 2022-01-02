Почти 100 полицейских обеспечивали безопасность псковичей в новогоднюю ночь

18:24, 02 января 2022, ПАИ

Почти 100 стражей порядка обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь в Пскове, сообщили в региональной пресс-службе УМВД России.

Сотрудники УМВД России по Псковской области в круглосуточном усиленном режиме обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан во время новогодних мероприятий. Им помогали коллеги из регионального Управления Росгвардии, а также представители общественности.

В зоне особого внимания были места проведения мероприятий, общая ситуация на дорогах области и соблюдение требований к реализации алкогольной и иной продукции.

Во всех муниципальных образованиях круглосуточно принимались сообщения жителей области о происшествиях и совершенных правонарушениях, обеспечивалось оперативное реагирование и принятие мер по их регистрации, пресечению и оказанию необходимой помощи гражданам.

Жителям Псковской области напоминают, что обратиться в органы внутренних дел с любой значимой информацией можно по телефонам 02 (102), лично или через официальный интернет-сайт УМВД 60.мвд.