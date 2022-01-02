Жителей Псковской области предупреждают о гололедице на дорогах

21:49, 02 января 2022, ПАИ

3 января в Псковской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В связи с погодными условиями возможно образование тумана и гололедицы на дорогах. Водителей призывают быть внимательными, снижать скорость около перекрёстков и пешеходных переходов, а также исключать обгоны и выезды на встречную полосу движения.

Пешеходам также следует быть внимательными, переходить дорогу в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в тёмное время суток с помощью светоотражающих элементов на одежде.