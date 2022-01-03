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Депутат ЕР выступила против пособий для безработных

Светлана Бессараб считает ненужными социальные выплаты по безработице. Фото Telegram

Депутат партии «Единая Россия» Светлана Бессараб выступила против пособий для безработных. Об этом рассказал Telegram-канал «Россия сегодня».

Депутат считает, что «что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать».

Она призывает перенять опыт Швейцарии. По её мнению, лучше помогать малоимущим семьям и тем, кому действительно нужна поддержка государства.

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Депутат ЕР выступила против пособий для безработных
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