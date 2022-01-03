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Страна и мир

Всемирный день азбуки Брайля отмечается в мире

4 января 2019 года впервые был отмечен праздник, посвящённый изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, – Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day). Он был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) 17 декабря 2018 года для повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей. Об этом пишет портал calend.ru.

Луи Брайль родился в начале XIX века во Франции в семье сапожника и шорника. Из-за несчастного случая мальчик стал слепым в пять лет. Он посещал школу для слепых детей и обучался там по уже существовавшему тогда рельефно-линейному шрифту В. Гаюи. Вскоре подросток обратил внимание на использовавшуюся в армии и изобретённую капитаном Шарлем Барбье систему кодирования литер, именуемую «ночным шрифтом». Эта система использовалась для чтения в темноте на ощупь.

В 1824 году Луи Брайль создаёт альтернативный использовавшемуся рельефно-линейному шрифту Гаюи вариант азбуки для слепых людей. В основе — тактильный рельефно-точечный шрифт, который представлял собой систему кодирования букв и цифр при помощи определённых комбинаций выпуклых точек. Шрифт, изобретённый Луи Брайлем, оказался очень удобен несмотря на то, что врачи сначала негативно отреагировали на него. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, оно используется в тифлопедагогике и в настоящее время.

В конце XIX века в США появляется первая пишущая машинка Брайля. Это изобретение продолжало совершенствоваться и в XX веке, к середине которого появляются первые принтеры для тиснения шрифтом Брайля. К концу XX века шрифт Брайля начинает использоваться и в компьютерной технике, где появляется Дисплей Брайля, – устройство вывода для отображения текстовой информации шрифтом Брайля. Со временем азбука Брайля была приспособлена под многие языки мира.

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