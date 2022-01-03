Варить постную кашу и следить за облаками рекомендует народный календарь 4 января

11:14, 04 января 2022, ПАИ

4 января по народному календарю наступил Настасьин день, святой Анастасии, которую также именовали Анастасией Узорешительницей. Об этом сообщает портал calend.ru.

Святая жила в Риме в III веке во времена гонений на христиан. Свое прозвище Анастасия получила из-за попыток облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» — от бремени.

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их мамы доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.