Главные события в Казахстане к этому часу

18:36, 05 января 2022, ПАИ

Главные события к этому часу, произошедшие в Казахстане, о которых сообщает Telegram-канал Varlamov News:

в стране отключили интернет, мобильная связь работает с перебоями, некоторые телеканалы прекратили вещание

президент Токаев выступил с видеообращением: заменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности, пообещал оставаться в столице и действовать максимально жестко

источники сообщили, что Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения, а эвакуация Токаева пока не требуется

Токаев заявил о погибших силовиках, подробностей нет

при стрельбе по протестующим в Атырау погиб один человек, рассказала местная журналистка

протестующие в Талдыкоргане начали сносить памятник Назарбаеву

появились сообщения о захвате аэропорта и полицейского департамента в Алма-Ате

в центре Алма-Аты появились баррикады, по-прежнему слышны звуки выстрелов и взрывов светошумовых гранат.

РИА Новости сообщило, что в аэропорту Минска началась регистрация на вечерний рейс «Белавиа» в Алма-Ату, несмотря на сообщения о захвате аэропорта там протестующими.

Изначально участники протестов в Жанаозене и Актау, а затем и в других городах требовали снижения стоимости сжиженного газа, но позже добавились политические требования.