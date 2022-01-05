Главные события в Казахстане к этому часу
Главные события к этому часу, произошедшие в Казахстане, о которых сообщает Telegram-канал Varlamov News:
- в стране отключили интернет, мобильная связь работает с перебоями, некоторые телеканалы прекратили вещание
- президент Токаев выступил с видеообращением: заменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности, пообещал оставаться в столице и действовать максимально жестко
- источники сообщили, что Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения, а эвакуация Токаева пока не требуется
- Токаев заявил о погибших силовиках, подробностей нет
- при стрельбе по протестующим в Атырау погиб один человек, рассказала местная журналистка
- протестующие в Талдыкоргане начали сносить памятник Назарбаеву
- появились сообщения о захвате аэропорта и полицейского департамента в Алма-Ате
- в центре Алма-Аты появились баррикады, по-прежнему слышны звуки выстрелов и взрывов светошумовых гранат.
РИА Новости сообщило, что в аэропорту Минска началась регистрация на вечерний рейс «Белавиа» в Алма-Ату, несмотря на сообщения о захвате аэропорта там протестующими.
Изначально участники протестов в Жанаозене и Актау, а затем и в других городах требовали снижения стоимости сжиженного газа, но позже добавились политические требования.
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