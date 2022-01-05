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Страна и мир

Главные события в Казахстане к этому часу

Фото Zhanbyrbaevkz/ТАСС

Главные события к этому часу, произошедшие в Казахстане, о которых сообщает Telegram-канал Varlamov News:

  • в стране отключили интернет, мобильная связь работает с перебоями, некоторые телеканалы прекратили вещание
  • президент Токаев выступил с видеообращением: заменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности, пообещал оставаться в столице и действовать максимально жестко
  • источники сообщили, что Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения, а эвакуация Токаева пока не требуется
  • Токаев заявил о погибших силовиках, подробностей нет
  • при стрельбе по протестующим в Атырау погиб один человек, рассказала местная журналистка
  • протестующие в Талдыкоргане начали сносить памятник Назарбаеву
  • появились сообщения о захвате аэропорта и полицейского департамента в Алма-Ате
  • в центре Алма-Аты появились баррикады, по-прежнему слышны звуки выстрелов и взрывов светошумовых гранат.

РИА Новости сообщило, что в аэропорту Минска началась регистрация на вечерний рейс «Белавиа» в Алма-Ату, несмотря на сообщения о захвате аэропорта там протестующими.

Изначально участники протестов в Жанаозене и Актау, а затем и в других городах требовали снижения стоимости сжиженного газа, но позже добавились политические требования. 

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